Красивая девушка с огненно рыжими волосами покоряет Instagram
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Розсилка
Красивая девушка, которая называет себя в Instagram просто Натали, выглядит восхитительно и привлекает внимание с первого взгляда
Натали покорила Инстаграм своим восхитительным внешним видом. Девушка может похвастаться нестандартным имиджем и довольно таки уникальной красотой.
По некоторым данным девушка живет в США, а именно в регионе Тихоокеанский Северо-Запад. Она имеет диплом в области журналистики и английского языка. При этом она очень творческая личность.
В личном аккаунте в Инстаграм Натали публикует множество разнообразных фотографий, демонстрируя свои нестандартные прически, умение наносить довольно интересный, но очень даже стильный макияж, а также показывает склонность одеваться со вкусом.
Красавица не боится сочетать самые несочетаемые цвета и материалы. Ее образы всегда выглядят свежо и ново, но при этом стильно.
За ее обновлениями следят 115 тысяч человек, которые активно лайкают ее записи, а также спрашивают совета по макияжу, прическе и луку.
Предлагаем и вам оценить внешний вид огненно рыжей красотки.
Джерело: joinfo.ua