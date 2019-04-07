Красивая девушка с огненно рыжими волосами покоряет Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/donutbutts

Красивая девушка, которая называет себя в Instagram просто Натали, выглядит восхитительно и привлекает внимание с первого взгляда

Натали покорила Инстаграм своим восхитительным внешним видом. Девушка может похвастаться нестандартным имиджем и довольно таки уникальной красотой.

По некоторым данным девушка живет в США, а именно в регионе Тихоокеанский Северо-Запад. Она имеет диплом в области журналистики и английского языка. При этом она очень творческая личность.

В личном аккаунте в Инстаграм Натали публикует множество разнообразных фотографий, демонстрируя свои нестандартные прически, умение наносить довольно интересный, но очень даже стильный макияж, а также показывает склонность одеваться со вкусом.

Красавица не боится сочетать самые несочетаемые цвета и материалы. Ее образы всегда выглядят свежо и ново, но при этом стильно.

За ее обновлениями следят 115 тысяч человек, которые активно лайкают ее записи, а также спрашивают совета по макияжу, прическе и луку.

Предлагаем и вам оценить внешний вид огненно рыжей красотки.

Джерело: joinfo.ua