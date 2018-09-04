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    Шоу-биз

    Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar

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    Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar

    Пока Кейт Бланшетт радует поклонников элегантными выходами на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, полюбоваться на актрису можно еще и в фотосессии для октябрьского номера британской версии Harper’s Bazaar

    В откровенном интервью модному глянцу Кейт призналась, что никогда не хотела стать актрисой.

    «Единственное, чем я хотела заняться после окончания средней школы, – это найти такую работу, которая позволила бы мне путешествовать. Я совсем не думала о популярности и славе. Я думала, что буду заниматься визуальным искусством или архитектурой, стану куратором», – рассказала актриса.

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    Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar
    Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar
    Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar
    Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar

    Стоит отметить, что совсем скоро в прокате стартует новый проект с участием Кейт – ужастик с элементами комедии «Тайна дома с часами», где компанию Бланшетт составили Кайл МакЛоклен и Джек Блэк. Прокат фильма в кинотеатрах начнется 27 сентября.

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