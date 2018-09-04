Кейт Бланшетт снялась сразу для двух обложек британского Harper's Bazaar



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Пока Кейт Бланшетт радует поклонников элегантными выходами на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, полюбоваться на актрису можно еще и в фотосессии для октябрьского номера британской версии Harper’s Bazaar

В откровенном интервью модному глянцу Кейт призналась, что никогда не хотела стать актрисой.

«Единственное, чем я хотела заняться после окончания средней школы, – это найти такую работу, которая позволила бы мне путешествовать. Я совсем не думала о популярности и славе. Я думала, что буду заниматься визуальным искусством или архитектурой, стану куратором», – рассказала актриса.

Стоит отметить, что совсем скоро в прокате стартует новый проект с участием Кейт – ужастик с элементами комедии «Тайна дома с часами», где компанию Бланшетт составили Кайл МакЛоклен и Джек Блэк. Прокат фильма в кинотеатрах начнется 27 сентября.