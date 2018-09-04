Джамала опубликовала трогательный семейный снимок



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Украинская певица поделилась новым семейным снимком

Украинская артистка и победительница международного песенного конкурса «Евровидения-2018», которая недавно отпраздновала юбилей, поделилась в сети трогательной семейной фотографией.

На снимке певица запечатлена со своей семьей - мужем Бекиром Сулеймановым и пятимесячным сыном Эмиром-Рахманом.

«Наша семья в полном составе - я, муж, сын и «китенок», - так подписала снимок Джамала на своей странице в соцсети.

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