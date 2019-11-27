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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян боится, что дети увидят ее обнаженные фото в Instagram

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    <p>Американка армянского происхождения рассказала о семейной жизни и отказе от фотографий в бикини</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> <div></div> - Ким Кардашьян боится, что дети увидят ее обнаженные фото в Instagram

    Американка армянского происхождения рассказала о семейной жизни и отказе от фотографий в бикини

    instagram.com/kimkardashian/

    «Слишком много обнаженки»: Ким Кардашьян застеснялась своих снимков в бикини

    39-летняя Ким Кардашьян стала героиней новой съемки американского журнала The Cut. Издание наградило модель титулом «Самой знаменитой женщины десятилетия». В новой фотосессии Кардашьян примерила непривычный для себя сдержанный образ в готической стилистике.

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    Ким Кардашьян боится, что дети увидят ее обнаженные фото в Instagram
    Ким Кардашьян боится, что дети увидят ее обнаженные фото в Instagram
    Ким Кардашьян боится, что дети увидят ее обнаженные фото в Instagram
    thecut.com

    Супруга Канье Уэста неожиданно заявила, что намерена прекратить делать сексуальные фотографии в полураздетом виде. Она призналась, что в этом на нее сумел повлиять любимый мужчина.

    «Канье мог сказать, что тот или иной наряд слишком откровенен, но при этом он всегда позволял мне быть собой. Просто в какой-то момент я осознала, что не смогу посмотреть свой Instagram в присутствии детей, потому что там слишком много обнаженки. Или, например, мои встречи в Белом доме с Дональдом Трампом – я беседую с ним, а на следующий день показываю селфи в бикини? Нет, думаю, с этим периодом в моей жизни покончено», – разоткровенничалась Кардашьян.

    дети Кардашьян селфи социальная сеть Instagram
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