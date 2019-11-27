Ким Кардашьян боится, что дети увидят ее обнаженные фото в Instagram



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Американка армянского происхождения рассказала о семейной жизни и отказе от фотографий в бикини instagram.com/kimkardashian/

«Слишком много обнаженки»: Ким Кардашьян застеснялась своих снимков в бикини

39-летняя Ким Кардашьян стала героиней новой съемки американского журнала The Cut. Издание наградило модель титулом «Самой знаменитой женщины десятилетия». В новой фотосессии Кардашьян примерила непривычный для себя сдержанный образ в готической стилистике.

Супруга Канье Уэста неожиданно заявила, что намерена прекратить делать сексуальные фотографии в полураздетом виде. Она призналась, что в этом на нее сумел повлиять любимый мужчина.

«Канье мог сказать, что тот или иной наряд слишком откровенен, но при этом он всегда позволял мне быть собой. Просто в какой-то момент я осознала, что не смогу посмотреть свой Instagram в присутствии детей, потому что там слишком много обнаженки. Или, например, мои встречи в Белом доме с Дональдом Трампом – я беседую с ним, а на следующий день показываю селфи в бикини? Нет, думаю, с этим периодом в моей жизни покончено», – разоткровенничалась Кардашьян.