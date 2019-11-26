Горбунов и Осадчая устроили себе римские каникулы (фото)
Известные телеведущие отправились в романтическое путешествие
Супруги поделился яркими кадрами с отдыха
Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе романтический отдых. Пара поехала в Италию, где начались их римские каникулы. И Юрий, и Екатерина активно делятся фото и видео из путешествия в Instagram. Осадчая, как и раньше, во время отпуска практически не пользуется косметикой, поэтому продемонстрировала фанатам сияющее лицо без макияжа.
«Когда продолжаешь на несколько дней тепло», - подписал фото с женой Юрий.
«Тепло, вкусно. Расти попа», - в свою очередь поделилась эмоциями от поездки Екатерина.