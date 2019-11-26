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    Шоу-биз

    Горбунов и Осадчая устроили себе римские каникулы (фото)

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    <p>Известные телеведущие отправились в романтическое путешествие</p> <div></div> - Горбунов и Осадчая устроили себе римские каникулы (фото)

    Известные телеведущие отправились в романтическое путешествие

    Супруги поделился яркими кадрами с отдыха

    Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе романтический отдых. Пара поехала в Италию, где начались их римские каникулы. И Юрий, и Екатерина активно делятся фото и видео из путешествия в Instagram. Осадчая, как и раньше, во время отпуска практически не пользуется косметикой, поэтому продемонстрировала фанатам сияющее лицо без макияжа.

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    Горбунов и Осадчая устроили себе римские каникулы (фото)
    Горбунов и Осадчая устроили себе римские каникулы (фото)

    «Когда продолжаешь на несколько дней тепло», - подписал фото с женой Юрий.

    «Тепло, вкусно. Расти попа», - в свою очередь поделилась эмоциями от поездки Екатерина.

     

    знаменитости Юрий Горбунов социальная сеть Instagram
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