Самая молодая миллиардерша испугалась показать лицо после посещения косметолога (фото)



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Самая молодая обладательница миллиардного состояния бросила тень на свою косметическую продукцию

Младшая из сестер Ким Кардашьян застали на выходе из дерматологической клиники

Кайли Дженнер в своие 22 успела построить успешный косметический бизнес с годовым доходом в $900 миллионов. Однако в последнее время у Кайли что-то не заладилось. Красавицу заметили у здания элитной дерматологической клиники в Западном Голливуде. Она продемонстрировала свои знаменитые изгибы в обтягивающих черных брюках, однако звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» попыталась скрыть свое лицо единственным предметом, сообщает Daily Mail.

Очень странно, ведь светская львица всегда радуется направленному на нее объективу, пользуясь возможностью показать свою сексуальность.

Появление Кайли произошло на волне новых слухов о ее личной жизни. Светская львица рассталась с отцом с своей дочери Сторми – рэпером Трэвисом Скоттом. С тех пор состоятельная невеста пользуется повышенным вниманием. Ей приписали роман с Дрейком. Источник из окружении знаменитого телесемейства сообщил, что рэпер «всегда имел связь с Кайли, и их чувства взаимны».