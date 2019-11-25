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    Жизнь

    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей

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    <p>Камалия практикует жесткие методы воспитания</p> <p>instagram.com/kamaliyaofficial/</p> <div></div> - Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей

    Камалия практикует жесткие методы воспитания

    instagram.com/kamaliyaofficial/

    По словам певицы, она терпеть не может детские истерики

    Популярная украинская певица Камалия рассказала, как с мужем Мохаммадом воспитывает двойняшек - Мирабелла и Арабеллу. 

    «Грубости я контролирую, чтобы дети уважали окружающих, неважно кто это няня, персонал или кто-то другой. Поэтому если девушки кому нагрубили, мы их ругаем и наказываем», - рассказала певица в программе «Жизнь известных людей».

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    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей
    instagram.com/kamaliyaofficial/

    Больше всего Камалия не любит детские истерики. Ее метод - игнорирование. А когда своенравные дети слова мамы не слышат, а игнорирование не действует, Камалия может и по попке ударить.

    «Однажды было так, что я их била по попке конным хлыстом. Они себя очень плохо вели и мне пришлось, но несильно, так чуть-чуть. Впрочем, этого хватило, потому что, когда я теперь говорю, что иду по палку, на них это действует моментально», - поделилась певица.

     

    дети звезд дети Камалия певица
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