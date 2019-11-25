Камалия призналась, что бьет хлыстом собственных детей



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Камалия практикует жесткие методы воспитания instagram.com/kamaliyaofficial/

По словам певицы, она терпеть не может детские истерики

Популярная украинская певица Камалия рассказала, как с мужем Мохаммадом воспитывает двойняшек - Мирабелла и Арабеллу.

«Грубости я контролирую, чтобы дети уважали окружающих, неважно кто это няня, персонал или кто-то другой. Поэтому если девушки кому нагрубили, мы их ругаем и наказываем», - рассказала певица в программе «Жизнь известных людей».

Больше всего Камалия не любит детские истерики. Ее метод - игнорирование. А когда своенравные дети слова мамы не слышат, а игнорирование не действует, Камалия может и по попке ударить.

«Однажды было так, что я их била по попке конным хлыстом. Они себя очень плохо вели и мне пришлось, но несильно, так чуть-чуть. Впрочем, этого хватило, потому что, когда я теперь говорю, что иду по палку, на них это действует моментально», - поделилась певица.