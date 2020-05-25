Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали годовщину брака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Пара купается в любви уже шесть лет

Ким Кардашян Уэст и Канье Уэст празднуют шесть счастливых лет брака. Пара связала себя узами во Флоренции, в 2014 году. В трогательном посте в Instagram Ким выложила очень милые фотографии с обычно суровым Канье, который буквально растаял и превратился в счастливого ребенка после нежного поцелуя супруги.

«Шесть лет остались позади, вместе до самого конца», - подписала фото Кардашьян.

Как сообщает источник издания People, недавно пара решила сделать паузу в режиме самоизоляции и прокатиться по улицам пустынного города на автомобиле с открытым верхом. Учитывая напряженный график звезд в обычное время, пандемия максимально хорошо сказалась на их личной жизни. Сейчас Ким и Канье проводят много времени вместе и выглядят по-настоящему счастливыми, просто гуляя на улице и за просмотром последних киноновинок. Во всяком случае, они делятся именно такой информацией в соцсетях и явно довольны общим бытом и отношениями.

Читайте также: Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам