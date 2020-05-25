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    Шоу-биз

    Пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

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    <p>Кадр из фильма &laquo;Джон Уик&raquo;. Фото: Thunder Road Pictures</p> <div></div> - Пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

    Кадр из фильма «Джон Уик». Фото: Thunder Road Pictures

    Создатель проекта Дерек Колстад поделился планами на будущее

    Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook. Как выяснилось, зрителей уже точно ждет четвертый фильм в серии, а вслед за ним выйдет и пятый, который поставит окончательную точку в истории наемного убийцы, который весьма ловко обращается с огнестрельным оружием.

    Колстад также заявил, что актер Киану Ривз не особо любит сниматься в сиквелах, но для «Джона Уика» он все же согласился сделать исключение. Утверждение получилось очень спорным, достаточно вспомнить три уже вышедших фильма «Матрица» и четвертый, съемки которого были остановлены из-за коронавируса.

    Съемки четвертого фильма о Джоне Уике также были остановлены из-за Covid-19, а примерная дата выхода проекта в кинотеатрах была перенесена на весну 2022 года.

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