Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Хлоя Саксон Фото: @chloesaxon

Юзеры посоветовали модели ходить голой

Модель популярного бренда Fashion Nova обругали в сети за слишком откровенный купальник. На фото, опубликованное в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном кадре манекенщица Хлоя Саксон попозировала в джинсовой куртке и розовом бикини с принтом в стиле тай-дай, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 33 доллара.

Подписчики Саксон раскритиковали дизайн купальника. Они усомнившись в его «нужности», поскольку, по их мнению, он практически не прикрывает тело манекенщицы. «Я хочу понять, как эти крошечные трусы остаются на месте», «Зачем вообще надевать это?», «Такое ощущение, что бюстгальтер вот-вот порвется», «Ты могла бы уже ничего и не надевать», — комментировали пользователи.

Читайте также: Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам