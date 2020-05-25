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    Шоу-биз

    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото

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    Модель Хлоя Саксон - Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото
    Модель Хлоя Саксон
    Фото: @chloesaxon

    Юзеры посоветовали модели ходить голой

    Модель популярного бренда Fashion Nova обругали в сети за слишком откровенный купальник. На фото, опубликованное в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

    На размещенном кадре манекенщица Хлоя Саксон попозировала в джинсовой куртке и розовом бикини с принтом в стиле тай-дай, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 33 доллара.

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    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото
    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото
    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото
    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото
    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото
    Модель надела крошечное бикини, но пользователи его не заметили: пикантные фото

    Подписчики Саксон раскритиковали дизайн купальника. Они усомнившись в его «нужности», поскольку, по их мнению, он практически не прикрывает тело манекенщицы. «Я хочу понять, как эти крошечные трусы остаются на месте», «Зачем вообще надевать это?», «Такое ощущение, что бюстгальтер вот-вот порвется», «Ты могла бы уже ничего и не надевать», — комментировали пользователи.

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