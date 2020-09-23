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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян и Канье Уэст заявили о разводе

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    Инстадива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст&nbsp; - Ким Кардашьян и Канье Уэст заявили о разводе
    Инстадива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст 

    Предпринимательница и музыкант не сошлись во мнениях

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст запланировали развод. Об этом сообщает Page Six.

    Предпринимательница и музыкант не сошлись во мнениях. Анонимный источник, близкий к паре, рассказал, что инициатором разрыва выступила Кардашьян, возмущенная словами Уэста об их дочери Норт и позиции супруга в отношении абортов.

    Ситуацию усугубило биполярное расстройство рэпера. «Ким уже все подготовила, но ждет, когда у него [Канье Уэста] завершится маниакальный эпизод», — уточнил источник.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    Кардашьян Канье Уэст
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