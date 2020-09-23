Ким Кардашьян и Канье Уэст заявили о разводе



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Инстадива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст

Предпринимательница и музыкант не сошлись во мнениях

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст запланировали развод. Об этом сообщает Page Six.

Предпринимательница и музыкант не сошлись во мнениях. Анонимный источник, близкий к паре, рассказал, что инициатором разрыва выступила Кардашьян, возмущенная словами Уэста об их дочери Норт и позиции супруга в отношении абортов.

Ситуацию усугубило биполярное расстройство рэпера. «Ким уже все подготовила, но ждет, когда у него [Канье Уэста] завершится маниакальный эпизод», — уточнил источник.

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