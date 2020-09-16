Ким Кардашьян в откровенном мини опустилась на коленки (фото)



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39-летняя модель Ким Кардашьян устроила дерзкую фотосессию в гардеробной instagram.com/kimkardashian/

Телезвезда в сексуальном наряде приняла провокационную позу

39-летняя телезвезда Ким Кардашьян предстала в кожаном комбинезоне с глубоким вырезом в зоне декольте и шортиками. Ким добавила к наряду серые сапоги и маленькую брендовую сумочку.

Инстадива распустила темные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глазах. Ким выбрала насыщенные смоки айз дымчатого оттенка. Звезда опустилась на колени напротив зеркала. Жена Канье Уэста выбрала правильный ракурс, демонстрировавший стройные бедра и пышное декольте.

instagram.com/kimkardashian/

Поклонники звезды не поскупились на комплименты. «Красивая, как ангел, спустившийся с небес», «Тебе очень идет кожа, ты такая сексуальная», «Какая ты гибкая, Ким», «Такая горячая», «Ты просто сногсшибательна», «Ким, встань, пожалуйста. Мы хотим видеть тебя в полный рост», - написали фолловеры.

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