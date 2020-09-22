  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в змеином бикини возбудила воображение мужчин (фото)

    • Розсилка
    Инстадива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в змеином бикини возбудила воображение мужчин (фото)
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Пользователи обругали телезвезду в комментариях и обвинили ее в чересчур сильной ретуши снимков

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимками в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие фотографии и комментарии появились в соцсетях.

    39-летняя знаменитость снялась в бассейне в бикини со змеиным принтом. На размещенных кадрах она позирует на элитной вилле La Quinta в городе Палм-Спрингс, которая принадлежит ее матери Крис Дженнер. Из аксессуаров на Кардашьян — оранжевые очки бренда Siwear и изогнутые серьги—кольца.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян в змеином бикини возбудила воображение мужчин (фото)
    Ким Кардашьян в змеином бикини возбудила воображение мужчин (фото)
    Ким Кардашьян в змеином бикини возбудила воображение мужчин (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Пользователи обругали телезвезду в комментариях и обвинили ее в чересчур сильной ретуши снимков. «У нее странное и деформированное тело», «Фотография выглядит так, будто здесь очень много фотошопа», «Мерзость», «Очень нелепые снимки, господи», — писали они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    фотография Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies