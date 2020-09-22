Ким Кардашьян в змеином бикини возбудила воображение мужчин (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Инстадива Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Пользователи обругали телезвезду в комментариях и обвинили ее в чересчур сильной ретуши снимков

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимками в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие фотографии и комментарии появились в соцсетях.

39-летняя знаменитость снялась в бассейне в бикини со змеиным принтом. На размещенных кадрах она позирует на элитной вилле La Quinta в городе Палм-Спрингс, которая принадлежит ее матери Крис Дженнер. Из аксессуаров на Кардашьян — оранжевые очки бренда Siwear и изогнутые серьги—кольца.

Пользователи обругали телезвезду в комментариях и обвинили ее в чересчур сильной ретуши снимков. «У нее странное и деформированное тело», «Фотография выглядит так, будто здесь очень много фотошопа», «Мерзость», «Очень нелепые снимки, господи», — писали они.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.