Кэтрин Зета-Джонс с дочерью: первая совместная фотосессия
Актриса Кэтрин Зета-Джонс, которой в прошлом месяце исполнилось 50 лет, впервые снялась вместе с дочерью Кэрис
Поводом для съемки стала новая рекламная кампания Fendi в рамках проекта Me and My Peekaboo, посвященного одной из самых известных сумок итальянского бренда.
Съемки проходили в Риме, возле здания Palazzo Altemps и штаб-квартиры марки Palazzo Della Civilta Italiana.
Кэтрин и Кэрис выглядят в кадре живо и непринужденно, наслаждаясь вниманием друг друга и атмосферой римских улочек. Естественно, что компанию им составляют сумки Peekaboo в разных цветах и размерах.
Напомним, что проект Me and My Peekaboo посвящен десятилетнему юбилею этой сумки, а его участницами являются представительницы разных поколений одной семьи.
До этого в нем принимали участие сестры Кардашьян и дочери Эвана Макгрегора.
Джерело: vogue.ua