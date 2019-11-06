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    Фото

    Кэтрин Зета-Джонс с дочерью: первая совместная фотосессия

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    Кэтрин Зета-Джонс с дочерью: первая совместная фотосессия
    vogue.ua

    Актриса Кэтрин Зета-Джонс, которой в прошлом месяце исполнилось 50 лет, впервые снялась вместе с дочерью Кэрис

    Поводом для съемки стала новая рекламная кампания Fendi в рамках проекта Me and My Peekaboo, посвященного одной из самых известных сумок итальянского бренда.

    Съемки проходили в Риме, возле здания Palazzo Altemps и штаб-квартиры марки Palazzo Della Civilta Italiana.

    Кэтрин и Кэрис выглядят в кадре живо и непринужденно, наслаждаясь вниманием друг друга и атмосферой римских улочек. Естественно, что компанию им составляют сумки  Peekaboo в разных цветах и размерах.

    Напомним, что проект Me and My Peekaboo посвящен десятилетнему юбилею этой сумки, а его участницами являются представительницы разных поколений одной семьи.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    До этого в нем принимали участие сестры Кардашьян  и дочери Эвана Макгрегора.

    Джерело: vogue.ua

    фотограф знаменитости мода и красота фотография актриса Кардашьян
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