Кэтрин Зета-Джонс с дочерью: первая совместная фотосессия



Актриса Кэтрин Зета-Джонс, которой в прошлом месяце исполнилось 50 лет, впервые снялась вместе с дочерью Кэрис

Поводом для съемки стала новая рекламная кампания Fendi в рамках проекта Me and My Peekaboo, посвященного одной из самых известных сумок итальянского бренда.

Съемки проходили в Риме, возле здания Palazzo Altemps и штаб-квартиры марки Palazzo Della Civilta Italiana.

Кэтрин и Кэрис выглядят в кадре живо и непринужденно, наслаждаясь вниманием друг друга и атмосферой римских улочек. Естественно, что компанию им составляют сумки Peekaboo в разных цветах и размерах.

Напомним, что проект Me and My Peekaboo посвящен десятилетнему юбилею этой сумки, а его участницами являются представительницы разных поколений одной семьи.

До этого в нем принимали участие сестры Кардашьян и дочери Эвана Макгрегора.

