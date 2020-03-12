Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)



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39-летняя Ким Кардашьян выявила новый метод защиты от коронавируса

Врач продемонстрировал звезде, как правильно здороваться в пандемию COVID-19

Представительница клана Кардашьян всерьез обеспокоена глобальным распространением опасного заболевания. Ким поделилась с фанатами отрывком из книги экстрасенса Сильвии Браун End Of Days. Писательница ранее предсказала появление опасной инфекции в 2020 году. «Болезнь распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи, и будет сопротивляться всем известным методам лечения», - написала Браун за несколько лет до сегодняшних событий.

Инстадива, внимательно следящая за ситуацией с коронавирусом, пригласила к себе домой специалиста в области медицины. Кардашьян посоветовалась с ним о том, как уберечься от болезни.

Врач предложили Ким необычный способ приветствия. Вместо рукопожатий медик и друг Ким обменялись прикосновениями ступней. Жена Канье Уэста оценила идею. «У меня нет времени здороваться двумя ногами. Буду делать это одной», - заявила Кардашьян.

Многодетная мама также сконцентрировалась на дезинфекции. Ким показала, как протирает влажными салфетками бьюти-бокс. Таким образом звезда решила обезопасить свою шестилетнюю дочь Норт. Девочка получила косметику в подарок от сестры Ким, Хлои, у которой накануне были приступы кашля.