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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян выявила новый метод защиты от коронавируса</p> <div></div> - Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)

    39-летняя Ким Кардашьян выявила новый метод защиты от коронавируса

    Врач продемонстрировал звезде, как правильно здороваться в пандемию COVID-19

    Представительница клана Кардашьян всерьез обеспокоена глобальным распространением опасного заболевания. Ким поделилась с фанатами отрывком из книги экстрасенса Сильвии Браун End Of Days. Писательница ранее предсказала появление опасной инфекции в 2020 году. «Болезнь распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи, и будет сопротивляться всем известным методам лечения», - написала Браун за несколько лет до сегодняшних событий.

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    Инстадива, внимательно следящая за ситуацией с коронавирусом, пригласила к себе домой специалиста в области медицины. Кардашьян посоветовалась с ним о том, как уберечься от болезни.

    Врач предложили Ким необычный способ приветствия. Вместо рукопожатий медик и друг Ким обменялись прикосновениями ступней. Жена Канье Уэста оценила идею. «У меня нет времени здороваться двумя ногами. Буду делать это одной», - заявила Кардашьян.

    Многодетная мама также сконцентрировалась на дезинфекции. Ким показала, как протирает влажными салфетками бьюти-бокс. Таким образом звезда решила обезопасить свою шестилетнюю дочь Норт. Девочка получила косметику в подарок от сестры Ким, Хлои, у которой накануне были приступы кашля.

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    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)
    Ким Кардашьян считает, что коронавирус предсказала экстрасенс (фото)

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    знаменитости Кардашьян болезнь вирус
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