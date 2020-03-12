62-летняя Шэрон Стоун впервые снялась для обложки индийского глянца



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На обложке кинозвезда позировала в черно-белом платье

Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая на днях отметила 62-летие, снялась для индийской версии журнала Harper's Bazaar: актриса опубликовала в инстаграме несколько снимков и видео из фотосессии, за которую отвечал Майкл Мюллер.

На обложке Шэрон позировала в черно-белом платье Bibhu Mohapatra и ожерелье Forevermark. На других кадрах звезда предстала в объемном желтом платье Michael Cinco. Компанию на съемочной площадке ей составил 35-летний американский актер и модель Адам Сенн, получивший известность благодаря роли Зеро в сериале «Зажигай» (Hit the Floor).

Сейчас Шэрон снимается в приквеле (и это будет сериал) фильма «Пролетая над гнездом кукушки» под названием «Сестра Рэтчед» (Ratched). Он будет посвящен сестре Милдред Рэтчед, которую у Милоша Формана сыграла Луиза Флетчер. При этом авторы обещают последовательно показать, как она становилась тем монстром, каким мы ее знаем по оригинальной ленте.

«Действие происходит в 1947 году. Я играю богачку, у которой сын — инвалид. У Райана Мерфи, как и обычно, смешного и жуткого будет поровну», – рассказывала она в интервью GQ.