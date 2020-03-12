Популярная итальянская блогерша об эпидемии коронавируса: «Больницы не справляются»



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Модный блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи instagram.com/chiaraferragni/

Кьяра призналась, что ситуация давно вышла из-под контроля

Распространение коронавируса — сейчас одна из самых обсуждаемых тем во всем мире. По этому поводу также высказалась модный блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи. В своем инстаграме 32-летняя звезда рассказала, как на самом деле обстоят дела в ее родной стране — Италии.

Кьяра призналась, что ситуация давно вышла из-под контроля, и сообщила, что больницы едва справляются с наплывом заболевших граждан.

«Этот пост должен полностью объяснить ситуацию всем моим иностранным подписчикам, которые нечетко понимают текущую ситуацию в Италии: она плохая. У нас более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 600 смертей и более 5 тысяч человек, находящихся в больницах в тяжелом состоянии. Больницы не готовы к такому наплыву пациентов, но врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей. Но если в ближайшее время рост числа больных не замедлится, они будут вынуждены выбирать пациентов в соответствии с их возрастом и вероятностью выжить», – рассказала Ферраньи.

«Государство приняло решение закрыть всех итальянцев в их домах до 3 апреля, чтобы предотвратить распространение вируса и избежать коллапса всей системы и больниц. Сейчас мы все находимся на карантине, как некоторые города Китая в прошлом месяце. Поэтому, пожалуйста, осознайте, что это не обычный грипп. Коронавирус намного опаснее для всех нас. Оставайтесь дома, насколько это возможно, в это критическое время. Посоветуйте другим быть осторожными, помогите больницам Италии», – дала совет Ферраньи.