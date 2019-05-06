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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

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    Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон - Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон
    Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон

    Съемки клипа потенциально нового хита проходят в Лос-Анджелесе

    Пэрис Хилтон готовится представить клип на свою новую песню с говорящим названием Best Friend’s Ass. Для съемок в видео Пэрис пригласила свою подругу, которая идеально для него подходит, - Ким Кардашьян.

    Съемки проходят в Лос-Анджелесе. И хотя Пэрис опубликовала совместное фото с Ким, подписав его хештегом #SecretProject (тайный проект), тайны из этого никакой нет. Мало того, что папарацци практически дежурят на съемочной площадке, так и сама певица активно транслирует рабочий процесс в своем Instagram.

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    Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон
    Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон
    Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон
    Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон
    Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

    Трек B.F.A. записан Пэрис совместно с греко-бельгийским DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike, которые раньше работали с такими исполнителями, как David Guetta, Steve Aoki и Martin Garrix.

    Известно, что в съемках музыкального видео также принимают участие модели и звезды американских реалити-шоу Николь Уильямс, Натали Халкро и Оливиа Пирсон, а также блогер-трансгендер Никита Драгун. Адская смесь!


    Джерело: Hello!

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