Самый уродливый дом в мире выставлен на продажу за $400 тыс



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boredpanda.com

Дом за $ 400 тыс, который продают в Техасе, может стать самым уродливым домом, который вы видели

Говорят: каждому свое, поэтому, мы не должны судить о выборе других. Но должны признать – некоторые вещи настолько уродливы, что заслуживают критики в Интернете.

Что и случилось с хозяевами этого дома – этими хорошими людьми, которые просто хотели продать свой дом онлайн.

Описание дома хозяевами: «Большой дом в стиле ранчо 4 Br / 2 Ba в Личервудсе. Кухня и стены окрашены на заказ. Отдельно стоящий переоборудованный гараж, отдельный кабинет, бассейн, зеленая комната. Большая гостиная / ден, и официальная столовая плюс уголок для завтрака. Мебель договорная. Огромный участок со зрелыми деревьями. Единственный в своем роде, художественный дом с множеством замечательных особенностей».

Когда вы переходите в гостиную, вы чувствуете, как будто попали в кроличью нору. Розовый, так много розового везде. Огромное количество предметов, от которых просто нечем дышать

Кухня – яркий пример того, как далеко может зайти хобби для декупажа. Главная спальня также впечатляет, как и остальная часть дома.

Интерьер настолько хорошо продуман, что даже шторы идут в тон с полотенцами для рук. Конечно, давайте не будем забывать обои с узором в виде сердца и каракули над зеркалом.

Джерело: boredpanda.com