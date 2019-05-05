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    Опубликованы фотографии нового шоу Christian Dior в Марракеше

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    Опубликованы фотографии нового шоу Christian Dior в Марракеше
    vogue.ua

    В Марракеше состоялось масштабное шоу Christian Dior, на котором Мария Грация Кьюри продемонстрировала новую круизную коллекцию Дома

    Посвятила она ее культурному разнообразию нашего мира, а в огромный подиум превратила  руины замка-дворца Каср-аль-Бади.

    «Культура учит нас жить вместе, учит нас, что мы не одиноки в этом мире и у других людей свои традиции, и мы должны уважать это. Они имеют на это право, как и мы» – эта фраза из эссе Тахара Бенжеллуна «Расизм, объясненный моей дочери» и стала девизом всей коллекции. 

    В том числе среди источников вдохновения Кьюри есть тексты феминистки Наоми Зак и книга французского антрополога и специалиста по текстилю Анн Гросфиллей African Wax Print Textiles. 

    Не обошлось и без работы с архивами бренда. Так, его основатель Кристиан Диор сам нередко вдохновлялся Африкой, а у местного марокканского ателье Joste даже было официальное разрешение шить платья Christian Dior по «официальным» лекалам. 

    Особые отношения с Марракешем были и Ива Сен-Лорана, который возглавил бренд после смерти мсье Диора.

    Марии Грации Кьюри удалось тонко соединить ДНК марки, ее фирменные силуэты и идеи, с африканским наследием. Например, одной из главных в коллекции стала вощеная ткань. 

    Ее создали сотрудники фабрики Uniwax из Кот-д'Ивуара. Креативный директор Christian Dior дала им полную свободу действий, в том числе творческих. Они не только произвели нужное количество текстиля, но и переосмыслили культовые узоры бренда – туаль-де-жуи, сказочный лес и принт с картами таро. 

    Художница Микалейн Томас вместе с дизайнером  Грейс Уэйлс Боннер, победительницей LVMH Prize 2016, переосмыслила знаменитый жакет Bar.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Говоря у культурном многообразии и глобализации Мария Грация Кьюри показывает коллекцию, в которой каждый сможет выбрать вещь на свой вкус. В ее руках мирно и абсолютно естественно вместе уживаются деним и вечерние платья в пол, элегантные жакеты и комфортные босоножки на плоском ходу, строгие брючные комплекты и фантазийные принты. 

    Джерело: vogue.ua

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