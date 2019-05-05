Опубликованы фотографии нового шоу Christian Dior в Марракеше



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vogue.ua

В Марракеше состоялось масштабное шоу Christian Dior, на котором Мария Грация Кьюри продемонстрировала новую круизную коллекцию Дома

Посвятила она ее культурному разнообразию нашего мира, а в огромный подиум превратила руины замка-дворца Каср-аль-Бади.

«Культура учит нас жить вместе, учит нас, что мы не одиноки в этом мире и у других людей свои традиции, и мы должны уважать это. Они имеют на это право, как и мы» – эта фраза из эссе Тахара Бенжеллуна «Расизм, объясненный моей дочери» и стала девизом всей коллекции.

В том числе среди источников вдохновения Кьюри есть тексты феминистки Наоми Зак и книга французского антрополога и специалиста по текстилю Анн Гросфиллей African Wax Print Textiles.

Не обошлось и без работы с архивами бренда. Так, его основатель Кристиан Диор сам нередко вдохновлялся Африкой, а у местного марокканского ателье Joste даже было официальное разрешение шить платья Christian Dior по «официальным» лекалам.

Особые отношения с Марракешем были и Ива Сен-Лорана, который возглавил бренд после смерти мсье Диора.

Марии Грации Кьюри удалось тонко соединить ДНК марки, ее фирменные силуэты и идеи, с африканским наследием. Например, одной из главных в коллекции стала вощеная ткань.

Ее создали сотрудники фабрики Uniwax из Кот-д'Ивуара. Креативный директор Christian Dior дала им полную свободу действий, в том числе творческих. Они не только произвели нужное количество текстиля, но и переосмыслили культовые узоры бренда – туаль-де-жуи, сказочный лес и принт с картами таро.

Художница Микалейн Томас вместе с дизайнером Грейс Уэйлс Боннер, победительницей LVMH Prize 2016, переосмыслила знаменитый жакет Bar.

Говоря у культурном многообразии и глобализации Мария Грация Кьюри показывает коллекцию, в которой каждый сможет выбрать вещь на свой вкус. В ее руках мирно и абсолютно естественно вместе уживаются деним и вечерние платья в пол, элегантные жакеты и комфортные босоножки на плоском ходу, строгие брючные комплекты и фантазийные принты.

Джерело: vogue.ua