Семь чудес света, воссозданные в современном пейзаже



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boredpanda.com

Группа энтузиастов решила восстановить 3D-модели семи чудес света, показав нам, как они бы сейчас выглядели во всем величии

Конечно же, для сравнения доступны фотографии, сделанные в этих же местах в наши дни. Стоит отметить, что для создания трехмерных моделей они использовали точные исторические описания.

В 305 году до нашей эры остров Родос вознамерился захватить полководец Деметрий. Как он ни старался, ничего у него не получилось. В честь одержанной победы родосцы решили возвести гигантскую статую бога Гелиоса, которого считали покровителем острова.

Проект был уникален тем, что статую решили делать из бронзы. Существовавшая до тех пор технология бронзового литья шедеврами похвастаться не могла. Но родосский скульптор Харес сумел сделать невероятное. Он отлил частями, а потом собрал гиганта высотой 35 метров, слава о котором мгновенно (со скоростью передвижения парусных и вёсельных кораблей) разнеслась по всему Средиземноморью.

К сожалению, простоял Колосс совсем недолго. Через 56 лет разрушительное землетрясение почти уничтожило город. Рухнула, разбилась и гигантская статуя. Обломки ее лежали на земле ещё около тысячи лет, пока захватившие Родос арабы не продали их как бронзовый лом заплывшему на остров купцу.

Задумана и возведена Пирамида Хеопса была для погребения Хуфу, по-гречески Хеопса. Хеопс – один из самых известных фараонов Египта в древности; гробница его была готова к 2580-му году до нашей эры. Для сына Хуфу и его внука в Гизе позднее построили еще две пирамиды-гробницы; и еще две, поменьше, для их цариц. Наибольшая из них, конечно, грациозная гробница Хуфу.

Первоначально пирамида была облицована более твёрдым, чем основные блоки, белым известняком. Верх пирамиды венчал позолоченный камень — пирамидион . Облицовка сияла на солнце персиковым цветом, словно «сияющее чудо, которому сам бог Солнца Ра, казалось, отдал все свои лучи». В 1168 году арабы разграбили и сожгли Каир. Жители Каира сняли облицовку с пирамиды для того, чтобы построить новые дома.

Легенда гласит, что царь Вавилона Навуходоносор II (годы жизни ок. 634—562 до н. э.), правивший в VIвеке до нашей эры, решил подарить своей любимой жене Амитис, родившейся в зеленых просторах Мидии (древнее государство на западе современного Ирана), оазис — точную копию ее родины.

Согласно другой легенде, сады построила царица Семирамида, и назвали их её именем. Сады располагались на широкой четырёхъярусной башне. Ярусы засыпали толстым слоем плодородной земли, в которую посадили диковинные растения, причём не только цветы, но и высокие пальмы, и деревья разных пород. Для полива этих садов сотни рабов качали воду из Евфрата.

Триста лет спустя великий завоеватель Александр Македонский был настолько восхищен красотой садов, что решил сделать Вавилон столицей своего государства. Но шли годы и столетия, город приходил в упадок, наводнения разрушали строения из плохо обожженной глины, и прекрасные висячие сады рассыпались в прах.

Маяк на острове Фарос, открывавший вход в порт основанного Александром Македонским города Александрии (современный Египет), был построен в 280 году до нашей эры. Каменную башню высотой 120 метров возвели всего за пять лет, хотя для ее строительства пришлось из острова сделать полуостров: между Фаросом и «большой землей» насыпали дамбу, по которой доставляли строительные материалы.

Маяк не только указывал путь судам. Одновременно он был и крепостью, где размещались немалый гарнизон, запасы воды и пищи. На башне античные инженеры установили систему увеличивающих зеркал, с помощью которой наблюдатели обнаруживали вражеские корабли задолго до того, как они появлялись в пределах порта. Но эта сторожевая башня была к тому же и прекрасна, потому и попала в список чудес.

Уходили в историю сменяющие друг друга империи и государства, ветшал и маяк. Окончательно он был разрушен в XIV веке нашей эры.

Джерело: boredpanda.com