Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)

40-летняя инстадива Ким Кардашьян позировала во время отдыха на экзотическом курорте

Американская суперзвезда предстала в дерзком наряде у Тихого океана

40-летняя инстадива Ким Кардашьян поделилась красочными моментами релакса на Таити, где отметила юбилей. Ким вызвала ажиотаж в Сети яркими кадрами, сделанными на крупнейшем острове Французской Полинезии. Секс-бомба выбрала провокационный аутфит для пляжной фотосессии.

Признанная красотка позировала в откровенном боди лимонного оттенка. Одежда с корректирующим эффектом подчеркнула выдающуюся фигуру в форме песочных часов. Популярная брюнетка сделала маникюр в тон наряду и накрасила наращенные ногти лаймовым лаком.

Жена рэпера и бывшего кандидата в президенты США Канье Уэста снялась в выгодных ракурсах. «Встретимся здесь», — написала она.

Поклонники поразились роскошному виду кумира и ее отдыху, который мало кому доступен в пандемию. «Грудь шикарная, бедра — огонь», «Нереальные изгибы!», «Бедра идеальные, потрясла», «Такая сочная!», «Крутейшая! Жаль, не могу присоединиться», «Красотка, троллишь?! Ты в раю, а нам какой остров, границы перекрыты», «Не всем доступно, не издевайся, я в этом году без моря», «Эх, классно тебе, детка! Не все заработали миллионы», — высказались подписчики.

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