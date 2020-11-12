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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)

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    <p>40-летняя инстадива Ким Кардашьян позировала во время отдыха на экзотическом курорте</p> <div></div> - Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян позировала во время отдыха на экзотическом курорте

    instagram.com/kimkardashian/

    Американская суперзвезда предстала в дерзком наряде у Тихого океана

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян поделилась красочными моментами релакса на Таити, где отметила юбилей. Ким вызвала ажиотаж в Сети яркими кадрами, сделанными на крупнейшем острове Французской Полинезии. Секс-бомба выбрала провокационный аутфит для пляжной фотосессии.

    Признанная красотка позировала в откровенном боди лимонного оттенка. Одежда с корректирующим эффектом подчеркнула выдающуюся фигуру в форме песочных часов. Популярная брюнетка сделала маникюр в тон наряду и накрасила наращенные ногти лаймовым лаком.

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    Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)
    Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)
    Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)
    Ким Кардашьян в откровенном боди изумила мужчин своими бедрами (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Жена рэпера и бывшего кандидата в президенты США Канье Уэста снялась в выгодных ракурсах. «Встретимся здесь», — написала она.

    Поклонники поразились роскошному виду кумира и ее отдыху, который мало кому доступен в пандемию. «Грудь шикарная, бедра — огонь», «Нереальные изгибы!», «Бедра идеальные, потрясла», «Такая сочная!», «Крутейшая! Жаль, не могу присоединиться», «Красотка, троллишь?! Ты в раю, а нам какой остров, границы перекрыты», «Не всем доступно, не издевайся, я в этом году без моря», «Эх, классно тебе, детка! Не все заработали миллионы», — высказались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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