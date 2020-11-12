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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в лифчике взволновала фанатов красивым бюстом (фото)

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    Миллиардерша Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша в лифчике взволновала фанатов красивым бюстом (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Фото предпринимательницы взволновали ее фанатов

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 23-летняя знаменитость фотографирует себя в зеркало, в котором отражается гостиная ее дома. На ней — белый бюстгальтер и черные спортивные штаны свободного кроя. Публикация набрала больше 8,8 миллиона лайков.

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    Самая молодая миллиардерша в лифчике взволновала фанатов красивым бюстом (фото)
    Самая молодая миллиардерша в лифчике взволновала фанатов красивым бюстом (фото)
    Самая молодая миллиардерша в лифчике взволновала фанатов красивым бюстом (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Фото предпринимательницы взволновали ее фанатов, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты невероятно сногсшибательна», «Горячо!», «Идеальная», «Почему твое тело выглядит так потрясающе?», «Королева», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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