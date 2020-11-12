Модель уволили из дома престарелых, узнав, чем она занимается дома (фото)
Софи была расстроена таким отношением, но теперь, получая неплохие деньги, она понимает, что все сложилось лучшим образом
Редкий работодатель будет против подработок своих сотрудников, которыми те занимаются в свое свободное время, но бывают исключения. Так, Софи Брумфилд из Хартлпула, Великобритания, днем работала в доме престарелых, а вечерами и в выходные продавала свои откровенные фото. С двумя работами девушке хватало на жизнь, и все было прекрасно, пока в учреждении не узнали, чем она занимается на стороне, пишет The Sun.
Во время очередной смены Софи вызвали в отдел кадров и сообщили, что так продолжаться не может. Девушка работала в этом доме престарелых уже пять лет и очень привязалась к подопечным, общаясь с ними по 50 часов в неделю. Поэтому она предложила закончить с подработкой и остаться сиделкой, но такое решение не устроило управляющего и он указал на дверь.
Софи была невероятно расстроена, ведь она по-настоящему дружила со старичками из дома престарелых. Оказавшись в безвыходной ситуации, она продолжила продавать свои откровенные фото, но с большей интенсивностью, ведь теперь у нее было полно свободного времени. И оказалось, что это куда прибыльнее, чем работа сиделкой. Однако тот случай все не дает Софи покоя.
«Как на мою работу с пенсионерами влияет то, что я показываю грудь за деньги? Я провела с ними пять лет, я знаю их распорядок дня, знаю, какие таблетки им нужно принимать. Заботу нельзя купить за деньги», - говорит Софи Брумфилд.
Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.
В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх