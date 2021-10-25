Коронавирус унес жизнь известного украинского кинорежиссера (фото)

Николай Засеев-Руденко скончался в возрасте 88 лет

Народный артист Украины болел коронавирусом

В воскресенье, 24 октября, в возрасте 88 лет скончался известный украинский кинорежиссер Николай Засеев-Руденко. Известно, что он болел коронавирусом.

«Умер Николай Викторович Засеев-Руденко, режиссер, народный артист Украины. О времени прощания и похорон я сообщу позже», – написала в Фейсбуке телеведущая и актриса театра и кино Руслана Писанка.

Николай Засеев-Руденко родился 1 июня 1933 года в Киеве в семье военнослужащего. Окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, был актером Киевского русского драматического театра им. Леси Украинки, актером Театра-студии киноактера при Киевской киностудии им. А.П. Довженко.

Член Национального союза кинематографистов Украины.

Засеев-Руденко поставил на Киевской киностудии имени Довженко такие известные фильмы, как «Москаль-волшебник», «Выстрел в гробу», «Черная рада» и Запорожец за Дунаем».

Засеев-Руденко снялся в таких фильмах: «Партизанская искра» (Вайсман), «Исправленному верить» (Горевой), «Катя-Катюша» (Костя), «Им было девятнадцать» (Шмаринов), «Сокровища пылающих скал» (шеф белых наемников), «Железный поток» (ординарец), «Удар, еще удар!» (Кутилин) и др.

В 2013 году Засеев-Руденко стал Заслуженным деятелем искусств Украины, а в 2017 - Народным артистом Украины.

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