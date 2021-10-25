В Москве пропала звезда фильма «Бриллиантовая рука»

Сын Светланы Светличной заявил о пропаже актрисы

В Москве пропала советская актриса, звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная. Актриса не выходит на связь с 21 октября. Сын артистки обратился в полицию.

Сын актрисы даже не предполагает, где может находиться знаменитая мама. Алексей лишь напомнил, что 81-летняя Светлана Афанасьевна страдает деменцией и, возможно, она просто забыла адрес своего дома.

Артистка не выходит на связь с 21 октября. По данным сына, Светличная, скорее всего, одета в норковую поношенную шубу, черные колготки и такого же цвета туфли. Также на звезде перчатки и черная шляпа.

Светлана Светличная

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.