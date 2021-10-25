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    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)

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    Режиссер Ахтем Сеитаблаев вместе с дочерью - Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Режиссер Ахтем Сеитаблаев вместе с дочерью
    instagram.com/seitablaiev/

    Режиссер рассекретил, что подарил молодоженам

    Знаменитый украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев недавно выдал замуж свою старшую дочь. В программе «Светская жизнь» артист рассказал, что 26-летняя Назлы и ее возлюбленный устроили три свадьбы – в Крыму, Турции и Бельгии.

    «Мой зять – крымский татарин, но их семья уже почти 30 лет живет в Бельгии. Было три свадьбы: первая была в Крыму, то есть со стороны невесты, куда я не смог попасть, затем была в Кемере, куда смогли собраться все мы, а уже третья была в Бельгии, это было уже со стороны жениха», – рассказал Сеитаблаев.

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    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)
    instagram.com/seitablaiev/

    Ахтем добавил, что молодожены будут жить в Бельгии, ведь там у них есть собственное жилье. Поэтому по случаю свадьбы звездный отец обставил квартиру пары.

    «Пока не был в гостях, потому что это только произошло, но собираюсь», – добавил он.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: знаменитости Ахтем Сеитаблаев шоу-бизнес
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    Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)