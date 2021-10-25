Дочь Ахтема Сеитаблаева сыграла аж три свадьбы (фото)

Режиссер рассекретил, что подарил молодоженам

Знаменитый украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев недавно выдал замуж свою старшую дочь. В программе «Светская жизнь» артист рассказал, что 26-летняя Назлы и ее возлюбленный устроили три свадьбы – в Крыму, Турции и Бельгии.

«Мой зять – крымский татарин, но их семья уже почти 30 лет живет в Бельгии. Было три свадьбы: первая была в Крыму, то есть со стороны невесты, куда я не смог попасть, затем была в Кемере, куда смогли собраться все мы, а уже третья была в Бельгии, это было уже со стороны жениха», – рассказал Сеитаблаев.

Ахтем добавил, что молодожены будут жить в Бельгии, ведь там у них есть собственное жилье. Поэтому по случаю свадьбы звездный отец обставил квартиру пары.

«Пока не был в гостях, потому что это только произошло, но собираюсь», – добавил он.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.