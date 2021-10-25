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    Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)

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    Джеймс Майкл Тайлер и Дженнифер Энистон - Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)
    Джеймс Майкл Тайлер и Дженнифер Энистон

    О том, что у Тайлера диагностировали рак четвертой стадии, он сообщил в июне

    Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший менеджера кофейни Гантера в сериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает TMZ.

    Как сообщил изданию представитель актера, Тайлер скончался утром в воскресенье, 24 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком простаты четвертой стадии. «Близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за осведомленность о раке и любящего мужа», – заявила его семья.

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    Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)
    Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)
    Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)
    Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)

    О том, что у Тайлера диагностировали рак четвертой стадии, он сообщил в июне. По его словам, впервые о своем онкологическом заболевании он узнал в 2018 году. Поскольку недуг был обнаружен слишком поздно, он начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей. Из-за болезни не появился в спецвыпуске сериала «Друзья».

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские СМИ назвали виновного в смерти Галины Гатчинс.

    По информации осведомленных источников, ранее съемки были прекращены в ходе работы над вестерном «The Old Way», главную роль в котором играет известный актер Николас Кейдж, после того, как Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе без надлежащей проверки.

    Источники также обвиняют Гутьеррес-Рид в халатности и недостаточной проверке оружия на съемочных площадках.

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    Теги: знаменитости актер
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    Ему было 59. Умер звездный актер из сериала «Друзья» (фото)