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    Косит под Мадонну? Ирина Билык c металлом на груди заявила о желании пошалить (фото)

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    Мадонна и Ирина Билык - Косит под Мадонну? Ирина Билык c металлом на груди заявила о желании пошалить (фото)
    Мадонна и Ирина Билык

    Звезда порадовала поклонников эпатажным образом

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме опубликовала фото в довольно эпатажном образе. Оригинальный синий костюм с юбкой в белую полоску и множественными разрезами, пояс-корсет, сетчатые колготы, кожаные черные митенки и главный акцент – металлические декоративные конусы на груди, сообщает «РБК».

    «Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?» – поинтересовалась артистка и добавила хештег «вечер перестает быть томным».

    instagram.com/bilyk_iryna
    instagram.com/bilyk_iryna

    К слову подобные бюстгальтеры-конусы любит использовать в своих сценических нарядах Мадонна.

    Под фото поклонники Билык решили поддержать ее игривое настроение, одарили артистку комплиментами и отметили сходство ее образа с костюмами американской певица Мадонны, которая также любит использовать лифчик-конусы.

    Мадонна
    Мадонна

    Ранее 63-летняя Мадонна описала идеального мужчину для секса.

    Мадонна также призналась: «Я регулярно мастурбирую. Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Косит под Мадонну? Ирина Билык c металлом на груди заявила о желании пошалить (фото)