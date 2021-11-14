Стало известно, как Андрей Данилко пережил потерю мамы
Андрей Данилко не сообщал об утрате на широкую аудиторию
Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин в программе «Звездный путь» прокомментировал смерть матери Андрея Данилко. Он сообщил, что причиной потери были проблемы женщины с сердцем. По словам Никитина, сначала Данилко был этим обеспокоен, но сейчас находится в хорошем состоянии.
«Насколько я помню, там что-то связанное с сердцем. Он, конечно же, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии, и, как мне кажется, в отличном самочувствии», – сообщил Юрий Никитин.
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Как сообщили журналисты несколько месяцев назад, мама артиста ушла около года назад. Ей было 82 года.
Андрей Данилко не сообщал об утрате на широкую аудиторию. Впрочем, о трагической новости в его семье знали близкие друзья.