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    Константин Войтенко назвал настоящую причину развода с женой

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    Константин отметил, что с ребенком видится регулярно, как только появляется хоть какая-то возможность - Константин Войтенко назвал настоящую причину развода с женой
    Константин отметил, что с ребенком видится регулярно, как только появляется хоть какая-то возможность
    фото: скриншот

    Войтенко рассказал, что они с женой не живут вместе с лета

    Популярный украинский актер, нынешний участник «Танцев со звездами» Константин Войтенко в программе «Светская жизнь» рассказал, какие сейчас у него отношения с женой.

    Войтенко поделился, что они с женой не живут с лета, так как у него слишком плотный график работы и они просто мешают друг другу. И именно с лета их пара на грани развода.

    На вопрос, в чем причина развода, ведь пара давно находится в браке и у них есть общий ребёнок, Константин ответил: «Если глобально, то нечестность в самом начале отношений, когда ты додумываешь за человека, не воспринимаешь его таким, каким он есть, хочешь его переделать».

    Также Константин отметил, что с ребенком видится регулярно, как только появляется хоть какая-то возможность.

    Напомним, еще в первых эфирах «Танцев со звездами» Константин Войтенко рассказал, что они с супругой поругались, у них есть проблемы, они не живут вместе и посещают семейного терапевта.

    Ранее актер Константин Войтенко в вечер кумиров посвятил свой танец легенде Григорию Чапкису. Так, звезда признался, что именно хореограф вдохновил прийти его на проект.

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    Теги: вода знаменитости Танцы со звездами украинский актер актер
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    Константин Войтенко назвал настоящую причину развода с женой