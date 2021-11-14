Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва

Если Александра Яремчук не сможет получить американскую визу, вместо нее на конкурс «Мисс Мир-2021» улетит «Мисс Украина International»

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2021» может не поехать на «Мисс Мира» в Пуэрто-Рико. Александра Яремчук до сих пор не получила американскую визу. Она обратилась в посольство с просьбой оказать содействие в ускорении этого процесса, сообщает 24.tv.

Национальный комитет конкурса направил в посольство письмо с просьбой ускорить процесс получения визы. Комитет добавил, что со своей стороны будет гарантировать соблюдение Александрой Яремчук всех требований законодательства Соединенных Штатов.

«Был подан весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждаемся в записи на срочное собеседование. К сожалению, нам до сих пор не назначили дату и время его прохождения», – говорится в обращении.

Если Александра Яремчук не сможет получить американскую визу, вместо нее на конкурс «Мисс Мир-2021» улетит «Мисс Украина International» Ольга Шамрай.

Ранее «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.