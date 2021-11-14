  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель Александра Яремчук - Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Модель Александра Яремчук
    instagram.com/yaremchuuk/

    Если Александра Яремчук не сможет получить американскую визу, вместо нее на конкурс «Мисс Мир-2021» улетит «Мисс Украина International»

    Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2021» может не поехать на «Мисс Мира» в Пуэрто-Рико. Александра Яремчук до сих пор не получила американскую визу. Она обратилась в посольство с просьбой оказать содействие в ускорении этого процесса, сообщает 24.tv.

    Национальный комитет конкурса направил в посольство письмо с просьбой ускорить процесс получения визы. Комитет добавил, что со своей стороны будет гарантировать соблюдение Александрой Яремчук всех требований законодательства Соединенных Штатов.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва
    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва

    «Был подан весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждаемся в записи на срочное собеседование. К сожалению, нам до сих пор не назначили дату и время его прохождения», – говорится в обращении.

    Если Александра Яремчук не сможет получить американскую визу, вместо нее на конкурс «Мисс Мир-2021» улетит «Мисс Украина International» Ольга Шамрай.

    Ранее «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мисс Мира-2021. Участие Александры Яремчук оказалось на грани срыва