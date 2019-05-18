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    Шоу-биз

    Костюм Верки Сердючки попал в рейтинг самых причудливых нарядов «Евровидения» всех времен

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    Костюм Верки Сердючки попал в рейтинг самых причудливых нарядов «Евровидения» всех времен

    Финал «Евровидения-2019» состоится 18 мая

    Международный песенный конкурс «Евровидение» особенный не только яркими хитами но и эксцентричными исполнителями.  Британская газета The Independent выбрала самые причудливые наряды участников за все время существования «Евровидения»

    Авторы материала включили в этот рейтинг Андрея Данилко, представлявшего Украину на конкурсе в 2007 году.

    Напомним, в этом году эпатажная поп-звезда Сердючка выступит в гранд-финале «Евровидения». За время пребывания в Израиле артист уже успел напоить ведущую, погулять по Тель-Авиву, заинтриговать сценическим нарядом и выразить раздражение от неподобающего внимания к нему со стороны организаторов.

    Кроме Сердючки, на сцене в Тель-Авиве выступит 60-летняя поп-королева Мадонна, которая приготовила незабываемое шоу.

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    знаменитости Евровидение артист
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