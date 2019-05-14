Данилко показал яркие фото с «мамой» из Израиля



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instagram.com/v_serduchka

Украинские артисты отдыхают на морском берегу и позируют в живописных местах Тель-Авива

В качестве приглашенной звезды от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» поехал Андрей Данилко (Верка Сердючка) со своей сценической мамой – артисткой Инной Белоконь.

На официальной страничке Верки Сердючки в социальной сети Instagram появился интересный пост. Андрей Данилко опубликовал подборку солнечных фото с Тель-Авива.

На снимках запечатлен сам артист вместе со своей сценической мамой. Талантливую актрису Инну Белоконь редко можно увидеть без грима, традиционного белого платочка на голове и вышиванки.

Звезды украинского шоу-бизнеса прогулялись по улочкам столицы Израиля, изучили некоторые достопримечательности и просто насладились панорамными видами. За день под постом фолловеры и поклонники артистичной парочки поставили более девяти тысяч лайков и написали сотни положительных комментариев.

«Ребята Вы классные», «Супер!», «Молодцы! Вы достойны быть там!», «Самые лучшие и самые любимые! я держу за Вас кулачки и в любом случае Вы для меня самые Классные», «Класс! С приездом! Очень вам рада», «Как хорошо когда рядом есть настоящий друг ! Сейчас это встречается все реже и реже..... люди сильно изменились и к сожалению не в лучшую сторону. Держитесь друг друга - на Вас приятно смотреть - Вы настоящие!», - пишут читатели блога Сердючки.

Джерело: newsone.ua