Sex, труд, май: Сердючка показала сценический образ для «Евровидения»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда порадовала поклонников ярким образом

Легендарный украинский певец и шоумен Андрей Данилко, полюбившийся всем по образу Верки Сердючки, показал свою команду и ее образы для выступления на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. В этом году Данилко приглашен в качестве специального гостя выступит на одном из этапов конкурса.

Фото было опубликовано на Instagram странице программы «Светская жизнь». Ее неизменная ведущая Екатерина Осадчая прилетела на съемки выпуска в Тель-Авив.

«Лехайм, шалом, Беседер! Украина на Евровидении-2019! Сразу в финале всех финалов! The one and only Верка Сердючка», - написала она под своим постом.

На фото изображены Андрей Данилко, Инна Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки и другие участники команды футболки с принтами «Sex, труд, май».

Ранее «Скотч» показывал фото Данилка и «мамы» с отдыха в Тель-Авиве.





Джерело: УНІАН