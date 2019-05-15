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    Шоу-биз

    Sex, труд, май: Сердючка показала сценический образ для «Евровидения»

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    Sex, труд, май: Сердючка показала сценический образ для «Евровидения»

    Звезда порадовала поклонников ярким образом

    Легендарный украинский певец и шоумен Андрей Данилко, полюбившийся всем по образу Верки Сердючки, показал свою команду и ее образы для выступления на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. В этом году Данилко приглашен в качестве специального гостя выступит на одном из этапов конкурса.

    Фото было опубликовано на Instagram странице программы «Светская жизнь». Ее неизменная ведущая Екатерина Осадчая прилетела на съемки выпуска в Тель-Авив.

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    «Лехайм, шалом, Беседер! Украина на Евровидении-2019! Сразу в финале всех финалов! The one and only Верка Сердючка», - написала она под своим постом.

    На фото изображены Андрей Данилко, Инна Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки и другие участники команды футболки с принтами «Sex, труд, май».

    Ранее «Скотч» показывал фото Данилка и «мамы» с отдыха в Тель-Авиве.

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    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka

     Читайте также: Самые эпатажные номера первого полуфинала «Евровидения-2019» (видео).


    Джерело: УНІАН

    Андрей Данилко Украина Instagram
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