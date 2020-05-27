Кристина Агилера в халате выставила напоказ пышные прелести (фото)



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39-летняя американская певица Кристина Агилера побаловала фанатов пикантным фото instagram.com/xtina/

Звезда позировала без нижнего белья

39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера находится в самоизоляции в своем особняке в Калифорнии. Чтобы не заскучать, исполнительница хита Candyman устраивает эротические фотосессии. Так, Кристина снялась в махровом халате на голое тело. Она оголила плечи и грудь, не выходя за рамки приличия. Агилера задумчиво смотрела вдаль небесно-голубыми глазами.

Для другого фото певица опустила взгляд, чтобы продемонстрировать эффектный макияж. Звезда накрасила веки ярко-оранжевыми тенями, удлинила ресницы насыщенно черной тушью и подчеркнула пышные губы помадой цвета фуксия. Кристина собрала волосы в строгий пучок, чтобы они не прикрывали изящные плечи. «Оставайтесь в уюте и спокойствии», — подписала снимки артистка.

Фолловеров восхитила эстетика и чувственность фотографий. Многие отметили, что, увидев певицу в таком образе, сложно оставаться спокойными. «Небесной красоты женщина», «Что за королева», «Ты так нежна и сексуальна», «Бархатная кожа и этот взгляд останавливают мое сердце», «С тебя нужно картины рисовать!» — написали пользователи.