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    Шоу-биз

    Кристина Агилера в халате выставила напоказ пышные прелести (фото)

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    <p>39-летняя американская певица Кристина Агилера побаловала фанатов пикантным фото</p> <div></div> - Кристина Агилера в халате выставила напоказ пышные прелести (фото)

    39-летняя американская певица Кристина Агилера побаловала фанатов пикантным фото

    instagram.com/xtina/

    Звезда позировала без нижнего белья

    39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера находится в самоизоляции в своем особняке в Калифорнии. Чтобы не заскучать, исполнительница хита Candyman устраивает эротические фотосессии. Так, Кристина снялась в махровом халате на голое тело. Она оголила плечи и грудь, не выходя за рамки приличия. Агилера задумчиво смотрела вдаль небесно-голубыми глазами.

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    Кристина Агилера в халате выставила напоказ пышные прелести (фото)
    Кристина Агилера в халате выставила напоказ пышные прелести (фото)
    instagram.com/xtina/

    Для другого фото певица опустила взгляд, чтобы продемонстрировать эффектный макияж. Звезда накрасила веки ярко-оранжевыми тенями, удлинила ресницы насыщенно черной тушью и подчеркнула пышные губы помадой цвета фуксия. Кристина собрала волосы в строгий пучок, чтобы они не прикрывали изящные плечи. «Оставайтесь в уюте и спокойствии», — подписала снимки артистка.

    Фолловеров восхитила эстетика и чувственность фотографий. Многие отметили, что, увидев певицу в таком образе, сложно оставаться спокойными. «Небесной красоты женщина», «Что за королева», «Ты так нежна и сексуальна», «Бархатная кожа и этот взгляд останавливают мое сердце», «С тебя нужно картины рисовать!» — написали пользователи.

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