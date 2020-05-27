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    Шоу-биз

    Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)

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    Победительница 10-го сезона&nbsp;шоу &laquo;Холостяк&raquo; - 23-летняя гимнастка Даша Ульянова - Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)
    Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» - 23-летняя гимнастка Даша Ульянова
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Девушка продемонстрировала стройные ноги

    Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» - 23-летняя гимнастка Даша Ульянова, продолжает делиться со своими фолловерами в Instagram пикантными снимками.

    На этот раз красотка выложила фото, на котором она на кресле позировала босиком и в леопардовой куртке, надетой на голое тело, и черных стрингах. Гимнастка продемонстрировала на камеру свои стройные ноги. Ее лук дополнила взъерошенная прическа и насыщенный макияж.

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    Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)
    Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)
    Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)
    Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)
    Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)

    Кроме того, Даша похвасталась кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, которое ей вручил холостяк Макс Михайлюк.

    «Фотки с колечком должны быть разными», - подписала снимок девушка.

    Ранее Ульянова взбудоражила воображение поклонников откровенным снимком топлес. На ней были лишь черные стринги. Грудь Даша прикрыла руками и продемонстрировала большое родимое пятно на теле.

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