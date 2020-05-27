Обладательница «Холостяка» Ульянова обнажила упругий бюст в пикантной фотосессии (фото)



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Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» - 23-летняя гимнастка Даша Ульянова instagram.com/dasha_ulyanovaa/

Девушка продемонстрировала стройные ноги

Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» - 23-летняя гимнастка Даша Ульянова, продолжает делиться со своими фолловерами в Instagram пикантными снимками.

На этот раз красотка выложила фото, на котором она на кресле позировала босиком и в леопардовой куртке, надетой на голое тело, и черных стрингах. Гимнастка продемонстрировала на камеру свои стройные ноги. Ее лук дополнила взъерошенная прическа и насыщенный макияж.

Кроме того, Даша похвасталась кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, которое ей вручил холостяк Макс Михайлюк.

«Фотки с колечком должны быть разными», - подписала снимок девушка.

Ранее Ульянова взбудоражила воображение поклонников откровенным снимком топлес. На ней были лишь черные стринги. Грудь Даша прикрыла руками и продемонстрировала большое родимое пятно на теле.