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    Жизнь

    Как не стоит называть свою дочь. Список женских имен с мощной негативной энергетикой

    • Розсилка
    Как не стоит называть свою дочь. Список женских имен с мощной негативной энергетикой

    Барышни с именем Кира. например, обычно еле-еле сдерживаются, чтобы не устроить скандал на ровном месте

    Биоэнергетики назвали женские имена, которые привлекают в жизнь своих носителей много негатива, а иногда беды и несчастья

    Антонина

    У женщин с этим именем в жизни нередко случаются неприятности, им приходится раз за разом преодолевать множество трудностей и сложных ситуаций. Причиной чаще всего становится гипертрофированный трудоголизм и чувство ответственности. Задача Антонины - научиться получать удовольствие от жизни.

    Диана

    В характере Дианы преобладают обидчивость, вспыльчивость, агрессия и раздражительность. Общение с другими дается женщинам с этим именем нелегко, отсюда и все проблемы. Учитесь уважать других, думать не только о себе, но и о том, чем вы можете быть полезны близким, знакомым, всему человечеству.

    Кира

    Барышни с именем Кира обычно еле-еле сдерживаются, чтобы не устроить скандал на ровном месте. Они могут часами доказывать свою точку зрения, применяя в процессе даже агрессию и моральные удары ниже пояса. С таким настроением против всех счастливой жизни не видать, как своих ушей. Откройтесь миру и поймите, что пока вы одна, вы беззащитны даже перед самым незначительным ветром. Только с поддержкой друзей и родных можно построить полноценную жизнь, наполненную любовью и радостью.

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