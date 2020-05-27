Как не стоит называть свою дочь. Список женских имен с мощной негативной энергетикой



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Барышни с именем Кира. например, обычно еле-еле сдерживаются, чтобы не устроить скандал на ровном месте

Биоэнергетики назвали женские имена, которые привлекают в жизнь своих носителей много негатива, а иногда беды и несчастья

Антонина

У женщин с этим именем в жизни нередко случаются неприятности, им приходится раз за разом преодолевать множество трудностей и сложных ситуаций. Причиной чаще всего становится гипертрофированный трудоголизм и чувство ответственности. Задача Антонины - научиться получать удовольствие от жизни.

Диана

В характере Дианы преобладают обидчивость, вспыльчивость, агрессия и раздражительность. Общение с другими дается женщинам с этим именем нелегко, отсюда и все проблемы. Учитесь уважать других, думать не только о себе, но и о том, чем вы можете быть полезны близким, знакомым, всему человечеству.

Кира

Барышни с именем Кира обычно еле-еле сдерживаются, чтобы не устроить скандал на ровном месте. Они могут часами доказывать свою точку зрения, применяя в процессе даже агрессию и моральные удары ниже пояса. С таким настроением против всех счастливой жизни не видать, как своих ушей. Откройтесь миру и поймите, что пока вы одна, вы беззащитны даже перед самым незначительным ветром. Только с поддержкой друзей и родных можно построить полноценную жизнь, наполненную любовью и радостью.