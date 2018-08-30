Критики назвали «Первого человека» лучшим космическим фильмом в истории



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29 августа на открытии 75-го Венецианского фестиваля состоялась премьера биографической драмы «Первый человек», которая повествует о космонавте Ниле Армстронге

Критики в один голос считают, что это лучшая картина молодого «оскароносного» режиссера Дэмьена Шазелла, известного по музыкальной драме «Одержимость» и романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд».

В авторитетном издании The Hollywood Reporter отметили, что Шазеллу удивительным образом удалось изобразить определяющий для Америки момент в истории. Критики из Independent высоко оценили актерскую работу Райана Гослинга, исполнившего в картине главную роль. Variety уверены, что «Первый человек» затмевает не только предыдущие работы Дэмьена Шазелла, но и любой другой космический фильм. По словам критиков, в сравнении с этой драмой «Аполлон-13» выглядит как кукольное шоу.

Напомним, над сценарием «Первого человека» работал Джош Сингер («В центре внимания», «Секретное досье»). Сюжет фильма основан на книге Джеймса Р. Хансена и хрониках NASA, где рассказано о космической миссии на Луну «Аполлон-11» в 1969 году. Действие разворачивается вокруг астронавта Нила Армстронга и сосредоточено на периоде его жизни с 1961 по 1969 год. Космонавта, который первым приземлился на Луну, сыграл актер Райан Гослинг, а роль его супруги Джанет досталась Клэр Фой (Елизавета Вторая в «Короне»). Фильм затрагивает непростые семейные отношения Армстронга, вызванные его работой и постоянными рисками.

Также в проекте приняли участие Джейсон Кларк, Кайл Чендлер, Патрик Фьюджит, Киаран Хайндс, Итан Эмбри, Ши Уигхэм, Кори Столл и Пабло Шрайбер.

В мировой прокат «Первый человек» выходит 12 октября 2018 года.

Джерело: Buro 24/7