Сегодня Камерон Диаз исполняется 46 лет: самые сексуальные фото актрисы

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Камерон Диаз

30 августа известная американская актриса и бывшая модель Камерон Диаз отмечает свой день рождения

30 августа 2018 года голливудской звезде Камерон Диаз исполнилось 46 лет. Будущая актриса родилась в городе Сан-Диего штата Калифорния (США) в семье матери Билли Диаз, наполовину немки, наполовину англичанки, и отца Эмилио Диаза – кубинца, родившегося в США.

Популярность получила в 1990-х годах после роли в фильме «Маска». Однако настоящую популярность и славу актрисе, без сомнения, принес фильм «Ангелы Чарли», где вместе с Дрю Бэрримор и Люси Лью она сыграла специального агента. Роль не только увеличила известность Кэмерон, но и сделала её обладательницей статуса самой сексуальной актрисы Голливуда.

Следующим важным этапом в кинокарьере актрисы становится картина «Ванильное небо», где Кэмерон работает с Томом Крузом и Пенелопой Крус. Там Диаз сыграла роль «возлюбленной» главного героя.

В 2000-ых успех актрисе также приносит выход на экраны фильмов «Отпуск по обмену» (2006), «Однажды в Вегасе» (2008) и «Мой ангел-хранитель» (2009). Также актриса попробовала себя на новом поприще и озвучила принцессу Фиону во всемирно известном мультфильме «Шрэк».

В 2011 году Диаз появляется в картине «Очень плохая училка». Несмотря на наличие негативных отзывов, фильм имеет успех у целевой аудитории.

Периодически успех актрисы сменялся затишьем по причине не самых удачных ролей. Так, в начале 2015 года Диаз была номинирована на антипремию «Золотая малина» за работы в лентах «Домашнее видео» и «Другая женщина».