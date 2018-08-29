Из-за секс-скандалов Вуди Аллен решил уйти в творческий отпуск



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Вуди Аллен

Знаменитый режиссер Вуди Аллен, который в декабре этого года отметит уже 83-ий день рождения, решил поставить свою карьеру на паузу

Причиной тому стали многочисленные скандалы, в которые режиссера втянула его приемная дочь, заявив об изнасиловании 26-летней давности. Из-за этого от Аллена отвернулись многие спонсоры, а актеры заявили, что больше не желают с ним работать.

Последним фильмом на данный момент стал «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес в главных ролях. Ленту зрители увидят в конце 2018, а вот что режиссер будет делать дальше, пока загадка. Шаламе уже открыто заявил, что сожалеет о работе с Алленом и передает весь свой гонорар за роль в картине на благотворительность. Его примеру последовали некоторые другие звезды, что вызвало большой резонанс в Голливуде. Стоит отметить, что несколько расследований, которые проводились по делу дочери Мии Фэрроу и Вуди Аллена, не доказали вину режиссера, а сам Аллен категорически отрицает, что когда-либо прикасался к приемной дочери.

Джерело: Киноафиша