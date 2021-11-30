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    Кривые зубы и некрасивые ногти. Астафьева вспомнила свою первую «обнаженку»

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    Даша Астафьева - Кривые зубы и некрасивые ногти. Астафьева вспомнила свою первую «обнаженку»
    Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Звезду раскритиковал фотограф

    Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева в шоу «Эбаут» вспомнила о своей первой откровенной фотосессии.

    «Я была мечтательной студенткой, неуверенной в себе. Поэтому когда фотограф сказал, чтобы я разделась, я просто скинула с себя одежду», – вспомнила знаменитость.

    К слову, Даша считает это своей победой, ведь фотограф поначалу критиковал ее внешность. Он говорил Астафьевой, что ей нужно сменить форму бровей. Также мужчина заявил, что у Даши кривые зубы.

    «До этого он мне сказал, что мне нужно сменить форму бровей, у меня некрасивые ногти, у меня зубы кривые. Это действительно так и было, потому что я была девушкой из маленького городка», – поделилась Даша.

    Ранее Даша Астафьева попросилась участвовать в следующем сезоне «Танцев со звездами».

    «Я очень люблю танцевать! Я не знаю, что мне еще так нравится. Секс? Так сложилось, что многие считают меня какой-то развратной, стервой, что я могу показывать только голые сиськи и ягодицы. Проект – очень хороший шанс развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна. Конечно, мне будет очень приятно, если нашу пару поддержат и будут рады видеть в следующем сезоне. Мне очень интересно, что там будут думать обо мне после этого» – поделилась звезда.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Кривые зубы и некрасивые ногти. Астафьева вспомнила свою первую «обнаженку»