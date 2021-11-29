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    Пьянка украинских блогеров на годовщину Голодомора. Стали известны детали

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    Стерненко: &laquo;Следовало подумать десять раз перед тем, как делать такую грандиозную тусовку и подписывать фото &laquo;голодная блогерская туса&raquo; Фото: Сергей Стерненко/Facebook - Пьянка украинских блогеров на годовщину Голодомора. Стали известны детали

    Стерненко: «Следовало подумать десять раз перед тем, как делать такую грандиозную тусовку и подписывать фото «голодная блогерская туса»

    Фото: Сергей Стерненко/Facebook

    Имениннику подарили билет на выступление россиянина Павла Воли

    Организатор скандальной «тусы» блоггеров во Львове не то, чтобы не принес извинения после осуждения общественности, а заявил, что ему завидуют. Подробности громкого празднования в День памяти жертв Голодоморов обнародовал активист Сергей Стерненко в Facebook.

    «Присутствовавшие там инстаблогеры, к сожалению, после скандала выводов для себя не сделали. Это Александр Залиско, Наталья Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо, еще ряд инстаблогеров и телеведущий Владимир Остапчук. У них было время, чтобы нормально объяснить, что они ошиблись, но они решили просто нам рассказывать, что их критикуют, потому что завидуют», – написал Стерненко.

    Активист отметил, что среди остальных подарков имениннику вручили билет на концерт российского юмориста Павла Воли, который шутил об оккупации Крыма, что вызвало у блоггера Александра Залиско невероятную эйфорию. «Имениннику также подарили билет на стендап россиянина Павла Воли и он был очень этому рад (4:39 видео). Это тот же Павел Воля, который еще шутил об оккупации Крыма и говорил, что Россия может к себе и Майами присоединить», – уточнил Стерненко.

    Досталось от активиста и ведущему праздника Владимиру Остапчуку, который разместил фото застолья блогеров и подписал его: «голодная блогерская туса».

    «Я думаю, что они, конечно, не подумали, что конечно не оправдывает их тупость. И в этой ситуации можно было снизить градус напряжения, просто извинившись… Все бы об этом скандале уже забыли, потому что было бы какое-то адекватное объяснение. Но его до сих пор нет. Есть только видео Александра Залиска, именинника, очень сильно возмущенного тем, насколько сильно возмущены люди этим событием. …Когда у тебя есть миллионная аудитория, это не только возможность хорошо зарабатывать или влиять на общественное мнение. Это также высокая социальная ответственность. Поэтому все, что ты делаешь и говоришь публично, имеет очень большое значение…», – подчеркнул Стерненко.

    Напомним, в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, известный Instagram-блогер Александр Залиско в честь своего дня рождения устроил в Доме ученых во Львове громкую вечеринку с элементами эротики. На празднование он собрал также известных украинских друзей-блогеров.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес скандал новости
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    Пьянка украинских блогеров на годовщину Голодомора. Стали известны детали