Пьянка украинских блогеров на годовщину Голодомора. Стали известны детали

Имениннику подарили билет на выступление россиянина Павла Воли

Организатор скандальной «тусы» блоггеров во Львове не то, чтобы не принес извинения после осуждения общественности, а заявил, что ему завидуют. Подробности громкого празднования в День памяти жертв Голодоморов обнародовал активист Сергей Стерненко в Facebook.

«Присутствовавшие там инстаблогеры, к сожалению, после скандала выводов для себя не сделали. Это Александр Залиско, Наталья Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо, еще ряд инстаблогеров и телеведущий Владимир Остапчук. У них было время, чтобы нормально объяснить, что они ошиблись, но они решили просто нам рассказывать, что их критикуют, потому что завидуют», – написал Стерненко.

Активист отметил, что среди остальных подарков имениннику вручили билет на концерт российского юмориста Павла Воли, который шутил об оккупации Крыма, что вызвало у блоггера Александра Залиско невероятную эйфорию. «Имениннику также подарили билет на стендап россиянина Павла Воли и он был очень этому рад (4:39 видео). Это тот же Павел Воля, который еще шутил об оккупации Крыма и говорил, что Россия может к себе и Майами присоединить», – уточнил Стерненко.

Досталось от активиста и ведущему праздника Владимиру Остапчуку, который разместил фото застолья блогеров и подписал его: «голодная блогерская туса».

«Я думаю, что они, конечно, не подумали, что конечно не оправдывает их тупость. И в этой ситуации можно было снизить градус напряжения, просто извинившись… Все бы об этом скандале уже забыли, потому что было бы какое-то адекватное объяснение. Но его до сих пор нет. Есть только видео Александра Залиска, именинника, очень сильно возмущенного тем, насколько сильно возмущены люди этим событием. …Когда у тебя есть миллионная аудитория, это не только возможность хорошо зарабатывать или влиять на общественное мнение. Это также высокая социальная ответственность. Поэтому все, что ты делаешь и говоришь публично, имеет очень большое значение…», – подчеркнул Стерненко.

Напомним, в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, известный Instagram-блогер Александр Залиско в честь своего дня рождения устроил в Доме ученых во Львове громкую вечеринку с элементами эротики. На празднование он собрал также известных украинских друзей-блогеров.