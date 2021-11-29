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    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)

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    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)

    Холостячка познакомила участников со своими родными

    В 11 выпуске Холостячка-2 главная героиня познакомила участников со своей семьей, а именно отцом, матерью и младшей сестрой с ее женихом.

    Первым знакомство с родственниками Златы состоялось у Максима Тарапаты, но перед этим он устроил для девушки свидание, на котором они вместе делали ювелирное украшение для Златы. Максим в целом произвел приятное впечатление при знакомстве с родственниками, отвечал на все поставленные вопросы искренне, Злата старалась постоянно его поддерживать.

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    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)
    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)

    Вторым знакомство состоялось у Димы Шевченко. Он также приготовил сюрприз для Златы перед знакомством с ее родными. Зная, как Злата любит адреналин и все, что связанно с экстримом, Дима приготовил сюрприз, который состоял в том, что они вместе со Златой должны были прыгнуть банджи джампинг с пешеходного моста в Киеве. Ожидания Димы не оправдались, потому что Злата отказалась от прыжка, не смогла преодолеть свой страх. После неудавшегося сюрприза Дима и Злата отправились к родственникам Златы. Также, как и первый участник он произвел приятное впечатление на всех родных, кроме младшей сестры Златы Юлии. По ее ощущениям Дима был не искренен и она его побаивается. После знакомства Злата и Дима пообщались наедине, где Злата сказала, что гордится Димой и тем, как он себя вёл вовремя знакомства.

    И наконец, время знакомства с родственниками настало для Андрея Задворного, последнего участника проекта. При встрече со Златой, Андрей повел ее в тату салон, где он решил избавится от своей татуировки на руке, которую он сделал, когда состоял в прошлых отношениях с девушкой. Тем самым он показал Злате, что он перешел на новый уровень их отношений. Но Злата также подготовила для Андрея сюрприз, а точнее ее младшая сестра Юлия со своим женихом Евгением. Они ожидали Андрея и Злату в картинг-центре. Злата неоднократно говорила, что любит погонять на картинге, поэтому Юлия решила провести некоторую проверку Андрею и заодно пообщаться с ним до знакомства с родителями.

    В общении с Юлией Андрей заявил, что он не полностью доверяет Злате, по причине того, что по его мнению она пришла на этот проект за пиаром. Такой вывод смутил Юлию, а в будущем и Злату, когда она с ним общалась наедине. Они неоднократно говорили на своих свиданиях, что доверие главное в отношениях, поэтому Андрей решил сразу уточнить для себя возникший вопрос. Знакомство с родителями в целом прошло гладко.

    После знакомства всех претендентов со своими родственниками Злата решила спросить мнения близких ей людей о каждом претенденте. Все родственники сошлись во мнении, что больше всего Злате подходит Максим Тарапата.

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    И вот настала церемония роз, на которой должно было решится, кто же из участников проходит в финал проекта. Для всех участников, в том числе и для Златы, стало сюрпризом, когда на проект вернулся Роман Свечкоренко. Напомним, что Роман покинул проект в шестом выпуске, когда стало известно, что он не состоит в разводе с женой. Перед тем, как Роман покинул проект, Злата сказала ему, что когда он получит официальный развод и если захочет, он может вернутся на проект в любой момент. Именно эти правом и решил воспользоваться Роман. Он официально оформил свой развод и вернулся к Злате на проект, продолжить свою борьбу с другими участниками за ее сердце.

    Неожиданно для всех проект покинул Максим Тарапата. А для Романа Свечкоренко Злата впервые за весь проект попросила дополнительную бутоньерку, которую ему же и вручила. Андрей и Дмитрий также проходят дальше.

    Теги: шоу-бизнес
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    Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)