Злата Огневич наконец дождалась своего фаворита. Кто он (фото)

Холостячка познакомила участников со своими родными

В 11 выпуске Холостячка-2 главная героиня познакомила участников со своей семьей, а именно отцом, матерью и младшей сестрой с ее женихом.

Первым знакомство с родственниками Златы состоялось у Максима Тарапаты, но перед этим он устроил для девушки свидание, на котором они вместе делали ювелирное украшение для Златы. Максим в целом произвел приятное впечатление при знакомстве с родственниками, отвечал на все поставленные вопросы искренне, Злата старалась постоянно его поддерживать.

Вторым знакомство состоялось у Димы Шевченко. Он также приготовил сюрприз для Златы перед знакомством с ее родными. Зная, как Злата любит адреналин и все, что связанно с экстримом, Дима приготовил сюрприз, который состоял в том, что они вместе со Златой должны были прыгнуть банджи джампинг с пешеходного моста в Киеве. Ожидания Димы не оправдались, потому что Злата отказалась от прыжка, не смогла преодолеть свой страх. После неудавшегося сюрприза Дима и Злата отправились к родственникам Златы. Также, как и первый участник он произвел приятное впечатление на всех родных, кроме младшей сестры Златы Юлии. По ее ощущениям Дима был не искренен и она его побаивается. После знакомства Злата и Дима пообщались наедине, где Злата сказала, что гордится Димой и тем, как он себя вёл вовремя знакомства.

И наконец, время знакомства с родственниками настало для Андрея Задворного, последнего участника проекта. При встрече со Златой, Андрей повел ее в тату салон, где он решил избавится от своей татуировки на руке, которую он сделал, когда состоял в прошлых отношениях с девушкой. Тем самым он показал Злате, что он перешел на новый уровень их отношений. Но Злата также подготовила для Андрея сюрприз, а точнее ее младшая сестра Юлия со своим женихом Евгением. Они ожидали Андрея и Злату в картинг-центре. Злата неоднократно говорила, что любит погонять на картинге, поэтому Юлия решила провести некоторую проверку Андрею и заодно пообщаться с ним до знакомства с родителями.

В общении с Юлией Андрей заявил, что он не полностью доверяет Злате, по причине того, что по его мнению она пришла на этот проект за пиаром. Такой вывод смутил Юлию, а в будущем и Злату, когда она с ним общалась наедине. Они неоднократно говорили на своих свиданиях, что доверие главное в отношениях, поэтому Андрей решил сразу уточнить для себя возникший вопрос. Знакомство с родителями в целом прошло гладко.

После знакомства всех претендентов со своими родственниками Злата решила спросить мнения близких ей людей о каждом претенденте. Все родственники сошлись во мнении, что больше всего Злате подходит Максим Тарапата.

И вот настала церемония роз, на которой должно было решится, кто же из участников проходит в финал проекта. Для всех участников, в том числе и для Златы, стало сюрпризом, когда на проект вернулся Роман Свечкоренко. Напомним, что Роман покинул проект в шестом выпуске, когда стало известно, что он не состоит в разводе с женой. Перед тем, как Роман покинул проект, Злата сказала ему, что когда он получит официальный развод и если захочет, он может вернутся на проект в любой момент. Именно эти правом и решил воспользоваться Роман. Он официально оформил свой развод и вернулся к Злате на проект, продолжить свою борьбу с другими участниками за ее сердце.

Неожиданно для всех проект покинул Максим Тарапата. А для Романа Свечкоренко Злата впервые за весь проект попросила дополнительную бутоньерку, которую ему же и вручила. Андрей и Дмитрий также проходят дальше.