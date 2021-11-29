Поплавский показал, с кем отпраздновал 72-летие (фото)

Поющий ректор показал свою семью – сына, невестку и внука

Ректор Киевского университета культуры и певец Михаил Поплавский в своем Фейсбуке показал фото, на котором запечатлен в компании сына Александра, невестки Анны и внука Егора за праздничным столом.

«Праздную день рождения с семьей», – написал Поплавский, которому в этот день исполнилось 72 года.

facebook.com/MMPoplavskiy

Напомним, Поплавский был женат дважды. В первом браке детей у него не было. В 1982 году в браке со второй женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. Супруги расстались в 2009 году. По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.

Ранее Михаил Поплавский увековечил своего отца в новом клипе.

После экранизации гастрономического блока песен «Український борщ», «Сало», «Українські вареники» Михаил Поплавский приступил к лирическому, семейному блоку. Вслед за трогательным видео «Сину мій» он презентовал мощный клип на песню «Батько», посвятив его своему отцу и всем отцам Украины.

Читайте также: Михаил Поплавский впервые показал внука в новом клипе