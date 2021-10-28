Кто будет в финале «Танцев со звездами». Главный хореограф назвала фаворитов

Танцовщица поделилась своими мыслями

Главный хореограф «Танцев со звездами» Алена Шоптенко в программе «Сніданок 1+1» назвала, кто, по ее мнению, будет в финале шоу.

«Мне кажется, что в финале точно будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и, думаю, кто-то из шоу-бизнеса», – поделилась Алена.

Хоть хореограф и не называла имен, однако спортсменка – Ольга Харлан, актер – Артур Логай или Константин Войтенко. А вот кто именно будет в финале из звезд шоу-бизнеса – пока непонятно.

Кроме этого, Алена рассказала, какие качества должны быть у танцовщиков. Она отметила, что главное – не останавливаться.

«Видно, что все очень устали: физически и морально. Сейчас главное не останавливаться, а делиться со зрителями своей энергией. Также нужно танцевать о чем-то, чтобы люди понимали тебя и голосовали», — говорит хореограф шоу.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге

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