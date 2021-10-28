  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жилберту Тумшиц Брага - Создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни
    Жилберту Тумшиц Брага

    Сериал «Рабыня Изаура» установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет

    Бразильский сценарист, создатель известной теленовеллы «Рабыня Изауры» Жилберту Тумшиц Брага скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на его племянника.

    По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.

    Подаривший Браге наибольшую известность сериал «Рабыня Изаура» (1976) установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет — он был показан в 79 странах, возглавив телерейтинги во многих государствах, в том числе и в Украине. Кроме того, создатель теленовеллы был лауреатом премии «Эмми» за сериал «Бок о бок» (2012-2013).

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Читайте также: Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Теги: знаменитости Сериал умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни