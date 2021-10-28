  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Астафьева рассталась с женихом, которого подозревают в хищении государственных средств

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Даша Астафьева и Артем Ким - Астафьева рассталась с женихом, которого подозревают в хищении государственных средств
    Даша Астафьева и Артем Ким

    Звезда встречалась с парнем 5 лет

    Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева в программу «Тик-Ток минутка» сообщила, что рассталась с женихом. Возлюбленный, с которым артистка была 5 лет, находится под следствием.

    Знаменитость отметила, что теперь она красивая одинокая женщина. Такое известие озадачило поклонников Астафьевой.

    «Теперь я красивая одинокая женщина. Разошлась с парнем. Мы остались друзьями, как и все нормальные люди», – сказала артистка.

    Даша и Артем находились в отношениях с 2016 года. Они вместе путешествовали, были на вечеринках с друзьями и планировали свадьбу.

    В 2017 году Артема задержали детективы НАБУ совместно с САП. Мужчину подозревают в хищении государственных средств при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

    «Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

    Читайте также: Известная украинская актриса попала в аварию
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Астафьева рассталась с женихом, которого подозревают в хищении государственных средств