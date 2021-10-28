Астафьева рассталась с женихом, которого подозревают в хищении государственных средств

Звезда встречалась с парнем 5 лет

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева в программу «Тик-Ток минутка» сообщила, что рассталась с женихом. Возлюбленный, с которым артистка была 5 лет, находится под следствием.

Знаменитость отметила, что теперь она красивая одинокая женщина. Такое известие озадачило поклонников Астафьевой.

«Теперь я красивая одинокая женщина. Разошлась с парнем. Мы остались друзьями, как и все нормальные люди», – сказала артистка.

Даша и Артем находились в отношениях с 2016 года. Они вместе путешествовали, были на вечеринках с друзьями и планировали свадьбу.

В 2017 году Артема задержали детективы НАБУ совместно с САП. Мужчину подозревают в хищении государственных средств при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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