Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке

Актер очень восхищался талантом коллеги

Звезда «Сверхъестественного», актер Дженсен Эклс, который играл маршала в вестерне «Ржавчина», поделился своими воспоминаниями о погибшей на съемках Галине Хатчинс актер поделился с поклонниками. Оказалось, что Эклс перед смертью успел высказать оператору все, что о ней думает.

По словам Дженсена, он очень восхищался талантом коллеги. Перед трагедией у Эклса и Хатчинс состоялась милая беседа.

«Это трагедия эпических масштабов, которую мы все еще переживаем. На прошлой неделе я почувствовал себя обязанным сказать Галине, какой классной я считаю ее. Я сказал ей, насколько невероятными, на мой взгляд, были ее ракурсы и насколько захватывающим было наблюдать за ней и ее работой. Она засмеялась, поблагодарила и обняла меня», — написал Эклс в своем Instagram.

Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

По показаниям раненного режиссера Джоэла Соуза, инцидент произошел во время репетиций к сцене в церкви. Болдуин сидел на скамье и тренировался в вытаскивании пистолета. Соуза отметил, что смотрел через плечо Галины Хатчинс, когда услышал звук выстрела. Хатчинс сделала шаг назад и схватилась за живот, окружающие сотрудники помогли ей лечь на пол. Другой участник съемок вспомнил, как Хатчинс сказала, что не чувствует ног.