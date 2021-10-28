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    Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке

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    Дженсен Эклс и Галина Гатчинс - Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке
    Дженсен Эклс и Галина Гатчинс

    Актер очень восхищался талантом коллеги

    Звезда «Сверхъестественного», актер Дженсен Эклс, который играл маршала в вестерне «Ржавчина», поделился своими воспоминаниями о погибшей на съемках Галине Хатчинс актер поделился с поклонниками. Оказалось, что Эклс перед смертью успел высказать оператору все, что о ней думает.

    По словам Дженсена, он очень восхищался талантом коллеги. Перед трагедией у Эклса и Хатчинс состоялась милая беседа.

    «Это трагедия эпических масштабов, которую мы все еще переживаем. На прошлой неделе я почувствовал себя обязанным сказать Галине, какой классной я считаю ее. Я сказал ей, насколько невероятными, на мой взгляд, были ее ракурсы и насколько захватывающим было наблюдать за ней и ее работой. Она засмеялась, поблагодарила и обняла меня», — написал Эклс в своем Instagram.

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    Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке
    Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке
    Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке
    Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке

    Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

    По показаниям раненного режиссера Джоэла Соуза, инцидент произошел во время репетиций к сцене в церкви. Болдуин сидел на скамье и тренировался в вытаскивании пистолета. Соуза отметил, что смотрел через плечо Галины Хатчинс, когда услышал звук выстрела. Хатчинс сделала шаг назад и схватилась за живот, окружающие сотрудники помогли ей лечь на пол. Другой участник съемок вспомнил, как Хатчинс сказала, что не чувствует ног.

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    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес умер
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    Смерть Галины Гатчинс. Звезда «Сверхъестественного» рассказал трогательную историю об украинке