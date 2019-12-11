Квентин Тарантино готовится к съемкам «Убить Билла 3»



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По словам режиссера, триквел будет готов не раньше, чем через три года

Прославленный режиссер собирается снять продолжение культового фильма

Квентин Тарантино, похоже, решил, на какой проект возложит большую ответственность, сделав своим последним фильмом. Культовый режиссер давно обещал, что после десяти полнометражных работ покинет кино и займется написанием сценариев для театральных постановок, и подарил миру уже девять из них. Финальным же аккордом маэстро (если он, конечно, не передумает) станет третья часть «Убить Билла»: об этом Тарантино рассказал в новом интервью.

«Вчера я ужинал с Умой Турман, мы были в крутом японском ресторане. Она хвалила меня, я хвалил ее, прекрасная ночь», - рассказал Квентин. - «Я уже представляю, что буду делать. Есть определенная концепция, я знаю, что случилось с героиней после второго фильма и что случится в третьем. Не хочу, чтобы все закончилось какой-то нелепой историей, она заслуживает лучшего!».

По словам режиссера, проект «точно возможен», но нам придется подождать: триквел будет готов не раньше, чем через три года. Сейчас на повестке дня у Квентина - пьеса для театра, мини-сериал из пяти эпизодов, написанный им еще до съемок «Однажды в... Голливуде», и, конечно, скорое рождение первенца.